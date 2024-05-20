Российский эксперт считает абсолютной закономерностью попытку убийства Фицо

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо – это не жертва борьбы между Западом и Россией, как думают многие. Фицо – это жертва внутренней борьбы между политическими силами в Европе.

Об этом написал российский политолог Сергей Марков на страницах издания Publico.

«Более конкретно, борьба идет между двумя главными теперь коалициями: коллекцией, которую представляет тот же Фицо и Виктор Орбан, и которая ориентирована на обычную демократию (то есть на то, что правительство должно выражать интересы граждан); сохранение национальной, а также (что очень важно!) религиозной и христианской, общекультурной европейской идентичности. И второй коалицией – глобалистской коалицией постмодерна. Можно назвать её либеральной коалицией, хотя это будет не точно. Эта коалиция провозглашает себя либеральной, но основными своими ценностями она противоречит классическому либерализму. Можно назвать её ультралиберальной, но это слово ещё не стало общепризнанным термином, и пока еще нет точного определения той новой идеологии, которая родилась из классического либерализма, но стала либерализмом в радикальной форме, что уже отрицает классический либерализм», – отметил он.

«Таким радикальным либералом является стрелявший в словацкого премьера писатель, который считает, что нормально создавать движение против насилия, а потом убивать людей. Нормально при такой идеологии называть себя либералом и отрицать право других людей иметь другие взгляды. Попытался убить премьер-министра Словакии обезумевший от радикальной пропаганды демшизоид, хорошо известный и в России. Таких миллионы и в России, и в Словакии, и во всех странах мира. Очевидно, что степень их радикализма и безумия достигла того, что они приступили к пока неорганизованному, спонтанному, но уже политическому террору против оппонентов», – пишет Марков.

По его словам, Фицо предвидел это. «Он несколько раз говорил о том, что целенаправленно разжигаемая ненависть в отношении людей с другими политическими взглядами, которую культивируют люди, называющими себя проевропейскими либералами, достигла той степени, что переход к политическим убийствам кажется почти неизбежным. Попытка убийства Фицо – это не случайность, а абсолютная закономерность, поэтому за этим актом политического террора, без всякого сомнения, последуют другие», – считает он.

«Либерализм, как в своё время социализм и консерватизм, превратился во взбесившегося пса, который не угомонится, пока не посадить его в клетку. Либерализм стал абсолютно господствующей идеологией и захотел господствовать вечно, в том числе методами политического насилия. Сейчас либерализм переходит в новую радикальную фазу, которую некоторые называют либеральным фашизмом, но который ещё пока не нашёл своего самоназвания. Но классики либерализма не несут никакой ответственности за нынешний радикальный, тоталитарный квази-либерализм», – отметил Марков.