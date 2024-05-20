Ученые допускают летний всплеск ковида

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Новые штаммы коронавируса провоцируют угрозу всплеска заболеваемости грядущим летом. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний США.

«Новые варианты Covid вызывают опасения по поводу летнего всплеска случаев заболевания», — гласит подпись к материалу.

Согласно информации издания, доминирующим сейчас штаммом в США является возникший в марте KP. 2 из группы вариантов FLiRT. За две недели до 11 мая на KP. 2 пришлось 28,2% вируса. Второй по распространенности штамм KP1.1, им заразились 7,6% граждан.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что в Европе варианты FLiRT выявлены в 14 странах и в Израиле.

Для FLiRT характерны симптомы лихорадки, кашля, заложенности носа, боли в горле, потери вкуса или обоняния, заключается в материале.