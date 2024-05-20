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Ученые допускают летний всплеск ковида

Ученые допускают летний всплеск ковида

Новые штаммы коронавируса провоцируют угрозу всплеска заболеваемости грядущим летом. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний США.

«Новые варианты Covid вызывают опасения по поводу летнего всплеска случаев заболевания», — гласит подпись к материалу.

Согласно информации издания, доминирующим сейчас штаммом в США является возникший в марте KP. 2 из группы вариантов FLiRT. За две недели до 11 мая на KP. 2 пришлось 28,2% вируса. Второй по распространенности штамм KP1.1, им заразились 7,6% граждан.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что в Европе варианты FLiRT выявлены в 14 странах и в Израиле.

Для FLiRT характерны симптомы лихорадки, кашля, заложенности носа, боли в горле, потери вкуса или обоняния, заключается в материале.

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