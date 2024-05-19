Шевченко: Иранцы все уже знают и напускают информационный туман

775 Просмотров

Политолог и журналист Максим Шевченко высказал довольно конспирологическую точку зрения на ситуацию с рухнувшим вертолетом президента Ирана Ибрагима Раиси.

«Иранцы, уверен, все уже знают и напускают информационный туман, под прикрытием которого решают несколько задач:

– согласовывают внутренний порядок управления страной;

– консультируются с союзниками (Китаем, Россией) по внешнеполитическим действиям – война или мир.

Невозможно поверить, что не было спутникового телефона и «два человека, с которыми связались» (всего в вертолете BEII-212 восемь человек, включая двух пилотов) не передали трубку Раиси, если он жив», – написал Шевченко в своем тг-канале.