ХАМАС обеспокоен крушением вертолета Раиси

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Палестинское движение ХАМАС с беспокойством следит за развитием ситуации вокруг инцидента с вертолетом президента Ирана Ибрагима Раиси, совершившего жесткую посадку близ границы с Азербайджаном. Об этом говорится в специальном заявлении, опубликованном в Telegram-канале радикального движения.

«Мы с обеспокоенностью следим за новостями об аварийной посадке вертолета, на борту которого находились президент Ирана и министр иностранных дел исламской республики», – говорится в заявлении. ХАМАС «выражает полную солидарность с Ираном, его руководством и народом и просит Бога защитить иранского президента и находящую рядом с ним делегацию».

ХАМАС выразило надежду на то, что «братский иранский народ минуют недобрые [сообщения] и несчастья».