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Главное Мир

Власти Харьковской области объявили траур по жертвам российских ударов

Власти Харьковской области объявили траур по жертвам российских ударов

Российские войска сегодня неоднократно били по Харьковской области. В связи с большим количеством погибших в области на завтра объявлен День траура.

Об этом говорится в заявлении главы Харьковской ОВА Олега Синегубова. «Завтра, 20 мая, в Харьковской области День траура», – написал глава ОВА.

По его словам, россияне в результате обстрелов сел Ковшаровка, Новоосиново Купянской громады и Малоданиловской громады убили 11 человек. Среди погибших – беременная женщина.

«Вечная память всем невинным жертвам этой войны», – добавил Синегубов.

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