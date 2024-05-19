Власти Харьковской области объявили траур по жертвам российских ударов

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Российские войска сегодня неоднократно били по Харьковской области. В связи с большим количеством погибших в области на завтра объявлен День траура.

Об этом говорится в заявлении главы Харьковской ОВА Олега Синегубова. «Завтра, 20 мая, в Харьковской области День траура», – написал глава ОВА.

По его словам, россияне в результате обстрелов сел Ковшаровка, Новоосиново Купянской громады и Малоданиловской громады убили 11 человек. Среди погибших – беременная женщина.

«Вечная память всем невинным жертвам этой войны», – добавил Синегубов.