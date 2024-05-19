Турция направила на поиски вертолета Раиси альпинистов и спецтехнику

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Турция по просьбе МИД Ирана направила в исламскую республику группу из 32 спасателей-альпинистов для помощи в поисках вертолета иранского президента Ибрагима Раиси, совершившего жесткую посадку на северо-западе страны. Об этом сообщило правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям Турции.

«Иран по линии МИД запросил у нашей страны поисково-спасательный вертолет, оборудованный системой ночного видения. 32 наших альпиниста из числа спасателей и шесть транспортных средств из наших провинциальных управлений в Ване и Эрзуруме отправились в регион (в Иран). Кроме того, в готовности выдвинуться находится наш альпинистский поисково-спасательный отряд из 15 человек из Анкары, Диярбакыра и Коньи», – говорится в сообщении управления в X.