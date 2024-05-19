Финляндия может частично открыть границу с Россией

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Власти Финляндии могут частично открыть границу с Россией, если в стране примут так называемый закон о выдворении, допустил в интервью Yle премьер-министр Петтери Орпо.

«Когда закон будет принят, мы постараемся осторожно открыть границу», — сказал он. По словам Орпо, сначала движение запустят через один КПП, «и если по обе стороны границы будет налажено сотрудничество», можно будет открыть и другие пункты.

Премьер заявил, что Финляндия хочет нормализовать ситуацию, но все зависит от России. Пока, по его словам, обстановка на границе остается прежней: с приходом весны власти не зафиксировали роста незаконных пересечений границы, но со стороны России тысячи человек все еще ждут возможности попасть в Финляндию.

«Есть все основания полагать, что если мы откроем погранпункт, люди почти наверняка прибудут туда», — считает он.