Раиси попал в авиакатастрофу, его жизнь под угрозой (обновлено, фото, видео) |
Турция направила на поиски вертолета Раиси альпинистов и спецтехнику |
Хаменеи отреагировал на инцидент с президентским вертолетом (видео) |
«Впервые президенты Ирана и Азербайджана встречаются на границе». Полный текст выступления Алиева (видео) |
Израильский канал утверждает о гибели Раиси |
МИД: Азербайджан готов оказать Ирану всю необходимую поддержку |
Ильхам Алиев обеспокоен инцидентом с вертолетом президента Ирана |
В ДР Конго подавили госпереворот, лидер мятежников убит (обновлено, фото, видео) |
Слухи об экстренном заседании Совбеза Ирана оказались фейком (обновлено) |
Главное Мир

Финляндия может частично открыть границу с Россией

Финляндия может частично открыть границу с Россией

Власти Финляндии могут частично открыть границу с Россией, если в стране примут так называемый закон о выдворении, допустил в интервью Yle премьер-министр Петтери Орпо.

«Когда закон будет принят, мы постараемся осторожно открыть границу», — сказал он. По словам Орпо, сначала движение запустят через один КПП, «и если по обе стороны границы будет налажено сотрудничество», можно будет открыть и другие пункты.

Премьер заявил, что Финляндия хочет нормализовать ситуацию, но все зависит от России. Пока, по его словам, обстановка на границе остается прежней: с приходом весны власти не зафиксировали роста незаконных пересечений границы, но со стороны России тысячи человек все еще ждут возможности попасть в Финляндию.

«Есть все основания полагать, что если мы откроем погранпункт, люди почти наверняка прибудут туда», — считает он.

Теги:
Из этой рубрики
Раиси попал в авиакатастрофу, его жизнь под угрозой (обновлено, фото, видео)
Мир

Раиси попал в авиакатастрофу, его жизнь под угрозой (обновлено, фото, видео)

2024/05/19, 23:33
Гарибашвили осудил давление на Грузию из-за закона об иноагентах
Мир

Гарибашвили осудил давление на Грузию из-за закона об иноагентах

2024/05/19, 23:32
ХАМАС обеспокоен крушением вертолета Раиси
Мир

ХАМАС обеспокоен крушением вертолета Раиси

2024/05/19, 23:08
Власти Харьковской области объявили траур по жертвам российских ударов
Мир

Власти Харьковской области объявили траур по жертвам российских ударов

2024/05/19, 23:04
Турция направила на поиски вертолета Раиси альпинистов и спецтехнику
Мир

Турция направила на поиски вертолета Раиси альпинистов и спецтехнику

2024/05/19, 22:48
Финляндия может частично открыть границу с Россией
Мир

Финляндия может частично открыть границу с Россией

2024/05/19, 22:43
Эрдоган заверил Иран во всесторонней поддержке Турции
Мир

Эрдоган заверил Иран во всесторонней поддержке Турции

2024/05/19, 22:37
Спутники ЕС ведут поиски вертолета с Раиси
Мир

Спутники ЕС ведут поиски вертолета с Раиси

2024/05/19, 22:11
Зеленский: Оккупант не достигает своей задачи
Мир

Зеленский: Оккупант не достигает своей задачи

2024/05/19, 21:52