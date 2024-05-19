Эрдоган заверил Иран во всесторонней поддержке Турции

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опубликовал в социальной сети сообщение о крушении вертолета, на борту которого находились президент Ирана Ибрагим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдуллахиян и другие официальные лица.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган в своей публикации заявил: «Мы глубоко опечалены тем фактом, что президент Ирана, мой брат господин Ибрагим Раиси и его делегация потерпели аварию на вертолете. От имени Турецкой Республики, я хотел бы выразить, что мы внимательно следим за инцидентом в полном контакте и координации с иранскими властями и готовы оказать всю необходимую поддержку».

Президент Эрдоган далее отметил: «От имени своей страны я выражаю сожаления соседнему, дружественному и братскому иранскому народу и правительству и надеюсь на скорейшее получение хороших новостей от господина Раиси и его делегации».