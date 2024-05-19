Зеленский: Оккупант не достигает своей задачи

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Российская Федерация не может выполнить задачу, которая являлась главной причиной активизации наступления на Харьковскую область.

Об этом говорится в видеообращении украинского президента Владимира Зеленского.

«Сегодня, как и каждый день, первоочередное наше внимание всем районам боевых действий – всей линии защиты. Был доклад главкома – генерал Сырский как раз на передовой, непосредственно в наших боевых бригадах. Результаты этих дней – всей недели – мы имеем более прочные позиции в Харьковской области», – рассказал Зеленский.

Украинский президент подчеркнул, что наши силы достаточно эффективно уничтожают оккупанта на Донецких направлениях – в частности, в районах города Часов Яр.

«Собственно оккупант не достигает своей задачи – растянуть наши силы и этим ослабить Украину на широком фронте от Харьковской до Донецкой областей», – подчеркнул Зеленский.