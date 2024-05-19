В Вашингтоне пристально следят за поисками вертолета с Раиси

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Администрация Соединенных Штатов следит за сообщениями о том, что вертолет, на борту которого находились президент Ирана Эбрахим Раиси и глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян, совершил жесткую посадку. Об этом сообщил журналистам представитель Госдепартамента.

По его словам, американские власти «внимательно следят за сообщениями о возможной жесткой посадке вертолета в Иране, на борту которого находятся иранский президент и министр иностранных дел». «На данный момент у нас нет других комментариев», – добавил дипломат.

Как рассказала журналистам пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, президент США Джо Байден проинформирован об инциденте.