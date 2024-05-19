«Мы пытаемся превратить границы в возможности». Сегодняшнее выступление Раиси

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Как сообщалось ранее, 19 мая с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Исламской Республики Иран Сейеда Ибрагима Раиси состоялась церемония сдачи в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» и открытия гидроузла «Гыз Галасы», построенных на реке Араз.

Президент Ирана Ибрагима Раиси в ходе своего выступления заявил:

– Хвала Аллаху, сотворившему землю и Вселенную. Поздравляю вас с днем рождения Имама Резы (мир ему). Передаю привет и выражаю уважение дорогим народам Ирана и Азербайджана. Надеюсь, что милость и благодать Имама Резы будут с нами.

Мы живем в очень благословенные дни. Сегодня, в этот благословенный день происходит церемония открытия плотин «Худаферин» и «Гыз Галасы». Это очень важный и благословенный день. Это очень памятный и исторический день для наших дорогих народов в Азербайджане и Иране, особенно для жителей провинции Восточный Азербайджан, Ардебиля, Тебриза и приграничных районов. Надеюсь, что этот проект принесет пользу нашим гражданам.

Река Араз всегда была связующим звеном между Ираном и Азербайджаном, между нашими народами. Эта связь особенно чувствовалась в провинции Восточный Азербайджан, между Азербайджаном и Ардебилем. Она возникла полстолетия назад как плод сотрудничества двух стран и двух народов и продолжается по сей день. Приступает к работе плотина «Худаферин» водоизмещением около двух миллиардов кубометров, которая принесет пользу всем нам. При этом для граждан создается более 40 тысяч рабочих мест. Она будет также служить источником для орошения сельскохозяйственных угодий и питьевой воды. Это, конечно, символ развития региона. В то же время этот проект является показателем политической воли и сотрудничества двух стран региона. Он имеет огромное значение и, естественно, порождает большие надежды между народами двух стран, одновременно превращаясь в объект зависти врагов.

Мы, конечно, братские, соседние и дружественные страны. Тем более, как заявил Верховный религиозный лидер, отношения Ирана с Азербайджаном больше чем добрососедские отношения. Это родственные отношения. Это очень сильная, очень глубокая связь, которая зиждется на глубоких исторических, культурных и религиозных связях двух стран. Конечно, наши народы и страны объединяют и исторические взаимосвязи. Эта связь исходит из сердец, и она несокрушима. Несмотря ни на что, ничего не может навредить или пошатнуть отношения между двумя странами. Эти отношения будут расти и укрепляться с каждым днем.

На встрече с господином президентом Азербайджана я заявил, что в рамках других контактов в регионе, на наших двусторонних встречах мы всегда подчеркивали важность дальнейшего развития отношений в торгово-экономической, политической и культурной сферах. Отношения между двумя странами должны расширяться, особенно в сфере безопасности и обороны. На укрепление этих отношений нацелена и наша политическая воля. К счастью, в отношениях между нашими странами существует огромный потенциал. Значительного прогресса в наших отношениях удалось добиться благодаря политической воле Исламской Республики Иран, а также воле Верховного религиозного лидера. Да, путем введенных против нас санкций пытались затормозить наше развитие, но это им не удалось. Мы добились большого развития науки и техники благодаря труду нашей молодежи. Как мы знаем, усилиями иранского народа Иран стал очень сильной и развитой страной в области науки и техники. В связи с этим я заверил господина президента Ильхама Алиева в отсутствии каких-либо препятствий на пути развития отношений между ИРИ и Азербайджаном. Наши отношения должны быть на самом высоком уровне во всех сферах.

Эта плотина является демонстрацией мастерства иранских инженеров. На самом деле это еще одно свидетельство квалификации наших инженеров и технологий, которыми обладает Исламская Республика Иран.

Конечно, благодаря упорному труду и грамотности наших инженеров Иран стал одной из четырех ведущих стран мира в области строительства плотин. В результате Иран может развивать отношения с соседними странами, особенно с Азербайджаном, в этой и других областях, что также важно для нашего сотрудничества в Карабахе.

Пользуясь случаем, мы также поздравляем наших азербайджанских друзей с восстановлением суверенитета и территориальной целостности страны. Мы были одной из первых стран, которые ясно и четко заявили о принадлежности Карабаха Азербайджану. Хочу еще раз заявить, что мы всегда готовы продемонстрировать наше сотрудничество в рамках программы возрождения этого региона, Карабаха. Мосты, строящиеся на железной дороге протяженностью 140 километров и автомагистрали в районе Калала-Агбенд, также являются стратегическими проектами. С нашей стороны мы активно продолжаем реализацию этого проекта. Я побывал там по пути сюда. Там очень интенсивно продолжается работа по шести направлениям. Я настоятельно проинструктировал своих сотрудников и министра градостроительства завершить и обеспечить сдачу в эксплуатацию этого проекта раньше срока — менее чем за 36 месяцев, поскольку это очень важный коридор в отношениях между двумя странами.

Мы считаем, что это очень важно для нас. Мы хотим не только развития отношений между двумя странами, но и дальнейшего укрепления нашего сотрудничества в регионе и за его пределами, в международных институтах, в том числе в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Конечно, нам бы очень хотелось углубить сотрудничество в международных организациях и проявить солидарность по некоторым специальным вопросам, в том числе по вопросу Палестины. Мы не сомневаемся, что народы Азербайджана и Ирана постоянно и без колебаний поддерживают народ Газы и испытывают ненависть к сионистскому режиму. Мы уверены, что сотрудничество между исламскими странами в решении проблем исламского мира имеет огромное значение. Отношения между двумя странами должны трансформироваться в региональное сотрудничество, что, конечно же, должно быть продолжено и в рамках международных организаций.

В заключение хочу заявить, что некоторым державам может не понравиться развитие отношений между двумя странами. Но главное – это наши интересы, и отношения между двумя странами для нас очень важны. Наши отношения в сферах энергетики, транспорта, культуры, экономики и торговли должны служить интересам народов наших стран. Самым важным вопросом для нас являются интересы наших стран. Враги не хотят видеть развития ни Азербайджана, ни Ирана. Считаем, что развитие Азербайджана – это и наше развитие. Любой вопрос, который угрожает безопасности границы между двумя странами, также может представлять угрозу для нас. Мы пытаемся превратить границы в границу надежды. Мы стараемся, чтобы границы не создавали беспокойства для нас. Границы должны создать для нас возможности и надежду. Мы пытаемся превратить границы в возможности. Мы хотим превратить их в надежду для жителей приграничных регионов с точки зрения их экономического и торгового развития.

С позволения Всевышнего и в честь Имама Резы мы собрались сегодня здесь для сдачи в эксплуатацию двух больших плотин – «Худаферин» и «Гыз Галасы». Думаю, что Аллах поможет нам и наши граждане от этого только выиграют, а наше сотрудничество и дружба после этого станут крепче.

Встреча с господином Алиевым проходит в нулевой точке между двумя странами — прямо на границе. Здесь также присутствуют наши уважаемые министры, представители Верховного религиозного лидера Исламской Республики Иран, а также главы приграничных регионов. Я выражаю им свою искреннюю благодарность. Хочу поблагодарить их за то, что воплотили этот проект в жизнь и организовали сегодняшнее мероприятие. Большое спасибо.