«Впервые президенты Ирана и Азербайджана встречаются на границе». Полный текст выступления Алиева (видео)

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Как сообщалось ранее, 19 мая с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Исламской Республики Иран Сейеда Ибрагима Раиси состоялась церемония сдачи в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» и открытия гидроузла «Гыз Галасы», построенных на реке Араз.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе своего выступления заявил:

– Сегодня очень знаменательный день. Считаю, что открытие гидроузла «Гыз Галасы» и ввод в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» являются историческими событиями. В первую очередь, хочу выразить благодарность всем иранским специалистам, рабочим, друзьям, принимавшим участие в строительстве этого гигантского объекта. Здесь также было отмечено, что Иран обладает широкими возможностями, большим опытом для реализации этих проектов. Сегодня мы наглядно увидели, что этот проект действительно требовал больших знаний, компетентности и опыта.

Сегодняшняя церемония – еще одно проявление нашей дружбы. Сегодня весь мир видит, как крепка ирано-азербайджанская дружба. Эта дружба имеет глубокие корни, глубокую историю. На протяжении веков иранский и азербайджанский народы жили и созидали вместе, и сегодня межгосударственные отношения, построенные на этом прочном фундаменте, считаю, достигли самого высокого уровня.

Историческое значение сегодняшней церемонии заключается еще и в том, что впервые президенты Ирана и Азербайджана встречаются на границе. Это еще раз показывает, что эта граница – граница дружбы, братства. Имеющие древнюю историю чувства взаимного уважения, взаимопонимания, поддержки проявляются сегодня и в этом гигантском проекте, проведенных переговорах и достигнутых договоренностях, и проявят себя в наших планах на будущее.

Сегодня мы обстоятельно обсудили с уважаемым президентом Раиси многие вопросы и еще раз убедились в том, что наши взгляды будь то в международных вопросах, или в вопросах региональной безопасности совпадают. Это тоже очень важный фактор. Ирано-азербайджанская дружба, братство являются важным фактором стабильности, укрепления мер безопасности в регионе в будущем. Во всех международных организациях, организациях, членами которых являемся, мы поддерживаем друг друга и впредь будем делать это. Поддерживая друг друга в Движении неприсоединения, в Организации исламского сотрудничества, в ОЭС и ООН, мы в то же время выражаем свою политику, свое намерение.

Конечно, среди проектов, которые нас объединяют, особую роль играют транспортные проекты. Сегодня предприняты совместные усилия по созданию транспортного коридора Север-Юг, имеющего большое значение не только для наших стран, но и для более широкой географии. Предпринятые до сих пор усилия уже трансформировались в реальные проекты. Создание и модернизация в дальнейшем современной железнодорожной инфраструктуры на территории как Ирана, так и Азербайджана превратят транспортный коридор Север-Юг в важнейшую транспортную артерию мира. Обе страны объединили здесь свои усилия. Должен сообщить, что в прошлом году объем грузоперевозок по транспортному коридору Север-Юг увеличился более чем на 50 процентов, за три месяца этого года он также вырос. В целом же, рост объема грузоперевозок между Ираном и Азербайджаном составляет более 50 процентов, и это только начало, после полного ввода в эксплуатацию железной дороги эти цифры еще больше увеличатся.

Сегодня в то же время строится новый автомобильный мост в направлении Агбенда. После завершения его строительства он также станет частью транспортного коридора Север-Юг. Этот мост не только соединяет основную часть Азербайджана с его неотъемлемой частью – Нахчыванской Автономной Республикой, но и является частью международного транспортного коридора. Как я уже отметил, он станет частью транспортных коридоров Север-Юг, а также Восток-Запад.

Сегодня на освобожденных землях Азербайджана реализуются широкомасштабные транспортные проекты. Автомобильные дороги, аэропорты, а также железная дорога, которая прокладывается до Агбенда и будет сдана в эксплуатацию в ближайшее время. Таким образом, совместными усилиями мы обеспечим будущее развитие наших стран, в то же время и транспортную безопасность многих стран.

У нас очень большие планы в энергетической сфере. Как уже отмечалось, здесь планируется строительство двух гидроэлектростанций мощностью 280 мегаватт. Разделение поровну энергетических мощностей принесет дополнительную пользу обеим странам.

Должен отметить, что освобожденные Карабахский и Восточно-Зангезурский регионы, а также Нахчыван объявлены зонами зеленой энергии в Азербайджане. Эти регионы составляют около 25 процентов нашей территории. Создание источников зеленой энергии на этих территориях принесет пользу всему региону. За последние три года на освобожденных от оккупации землях построены гидроэлектростанции мощностью 270 мегаватт. У нас есть конкретная программа по доведению производственной мощности этих станций до 500 мегаватт, и она будет реализована в ближайшие два-три года. Учитывая, что вопросы модернизации линий электропередачи между Ираном и Азербайджаном и взаимных поставок решены, это будут проекты, которые принесут пользу и нашим, и другим странам.

Наше сотрудничество в других сферах также укрепляет наши страны и в то же время приносит пользу региональному сотрудничеству. Рост товарооборота, создание новых совместных предприятий – все это на виду. Конечно, для реализации всех планов в регионе, в котором мы живем, и в будущем должны быть мир, спокойствие и стабильность. К сожалению, на протяжении многих лет ситуация здесь развивалась в абсолютно другом направлении. Как вы знаете, признанные международным сообществом территории Азербайджана на протяжении почти 30 лет находились под армянской оккупацией. Расположенные здесь, поблизости, территории находились под оккупацией. Около 20 процентов наших земель были захвачены, оттуда было изгнано азербайджанское население, против нас была проведена политика этнической чистки, один миллион азербайджанцев остались без крова. Минская группа ОБСЕ и ее сопредседатели, долгие годы занимавшиеся этим вопросом, старались не решить проблему, а заморозить ее. Полное упразднение функционировавшей, а фактически бездействовавшей на протяжении 28 лет Минской группы – законное требование Азербайджана. На протяжении 28 лет они прилагали усилия не для решения вопроса, а, еще раз говорю, для его замораживания.

В 2020 году Азербайджан решил свой вопрос с Арменией – вопрос восстановления своей территориальной целостности – военно-политическим путем, в рамках международного права, международного гуманитарного права, и в 2023 году полностью восстановил свой государственный суверенитет. А сейчас идет процесс определения границ между Арменией и Азербайджаном. Мы видим первые положительные результаты этого процесса, делимитация и демаркация в северной части нашей границы уже начались. Считаю, что это – обнадеживающее событие, потому что это дает надежду на то, что наконец, после долгого перерыва, между Азербайджаном и Арменией может быть подписано мирное соглашение.

Мы приветствуем поддержку Ирана в этом вопросе, и сегодня в ходе беседы с уважаемым президентом Раиси я еще раз увидел, что Иран прилагает очень важные и ценные усилия, направленные на обеспечение мира, стабильности и безопасности в регионе.

Развитие региона должно обеспечиваться волей народов, проживающих в странах региона. Вмешательство нерегиональных стран в наши дела неприемлемо. Азербайджан строит и далее будет строить отношения со всеми странами на основе взаимного уважения, невмешательства в дела друг друга и взаимной выгоды. Если кто-то – руководители стран, расположенных за тысячи километров отсюда – хотят добиться каких-то результатов в этом регионе, то пусть говорят с нами. Неуместное и ненужное вмешательство не приносило до сих пор и не принесет никакой пользы. Считаю, что Армения не должна предпринимать неверный шаг. Региональные вопросы должны решаться при непосредственном участии и волей стран региона. На протяжении многих лет Армения надеялась на покровительство и поддержку стран, находящихся далеко отсюда. И что в результате? Результат оказался для них не столь приятным. То есть пусть не допускает очередной ошибки. Народы этого региона проживали здесь исторически. Государства региона – сильные государства, проводящие независимую политику. Никакая сторонняя сила никогда не влияла и не повлияет на волю этих государств. Надеюсь, что Армения, проводя правильную политику, не навредит, а внесет вклад в региональное сотрудничество.

Будущее развитие ирано-азербайджанских отношений также очень позитивно. Сегодня я пригласил уважаемого президента Раиси на климатическую конференцию, которая пройдет в этом году в Азербайджане. Уважаемый президент Раиси пригласил меня в Иран. Я благодарю за это приглашение. Уверен, что у нас и в дальнейшем будет много встреч. За последние годы мы встречаемся уже в пятый раз, но на границе – впервые. В будущем у нас также будут встречи. Эти встречи имеют огромное значение и по своей сути, и в то же время они являются серьезным посланием нашим народам, региону и миру. Ирано-азербайджанское единство и дружба нерушимы. Никто не может встать между нами. Эти усилия тщетны, и сегодняшней церемонией мы еще раз доказываем это.

Еще раз, дорогие друзья, поздравляю вас с этим замечательным событием – открытием и вводом в эксплуатацию этих гигантских установок. Желаю иранскому и азербайджанскому народам дальнейшего благополучия и прогресса. Спасибо.

