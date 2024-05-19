Эксперт: Когда в Азербайджане была цивилизация, предки французов еще на деревьях сидели

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Бывший депутат Саратовской областной думы от «Единой России», политический аналитик, историк Дмитрий Чернышевский на своем канале в Youtube прокомментировал обвинения Франции в адрес Азербайджана о причастности Баку к ситуации в Новой Каледонии.

«Франция обвинила Азербайджан в провоцировании местного населения. Да, вы не ослышались. Франция обвинила в беспорядках в Новой Каледонии именно Азербайджан.

Казалось бы, где Азербайджан, а где Новая Каледония? 17 тысяч километров, другой конец света, Тихий океан. Каким образом Азербайджан мог вмешаться в ситуацию в Новой Каледонии? Вы только представьте – Азербайджан вмешивается в дела Новой Каледонии. Азербайджан – маленькая страна, зачем ему Новая Каледония?» – приводит Minval.az слова аналитика.

«Представим на минуту, что Азербайджан действительно причастен к беспорядкам в Новой Каледонии. В таком случае Гейдар Алиев на том свете может быть совершенно спокоен. Он воспитал сына, который, возглавляя маленькую страну, прекрасно разбирается в геополитике великих держав. Потому что Гейдар Алиев был одним из самых сильных членов брежневского политбюро. Он прекрасно понимал сущность имперской политики Советского Союза и геополитический расклад мировых держав. И, как показывает его правление в Азербайджане и правление его сына, они сумели построить единственную успешную республику на территории бывшего СССР, которая во всех смыслах сделала большой шаг вперед», – констатирует Чернышевский.

«Так что, если это действительно Азербайджан стоит за ситуацией в Новой Каледонии, то браво Азербайджану! Так ответить Франции, которая всячески продвигает антиазербайджанскую политику и поставляет Армении оружие, это надо уметь. Это означает, что у Азербайджана длинные руки и очень грамотная внешняя политика.

Азербайджан все прекрасно понимает, и поэтому довольно жестко отвечает Франции. Но все дело в том, что он-то отвечает на словах, а Франция поставляет армянам оружие и деньги и науськивает их, мешая процессу делимитации между Арменией и Азербайджаном, ведя себя на Южном Кавказе как слон в посудной лавке», – отмечает он.

«И в этом случае, если это действительно Азербайджан стоит за событиями в Южной Каледонии, то тогда браво Азербайджану! Это показывает, что Азербайджан, хоть и является маленькой страной, но руки у нее длинные, и не надо с тюрками обращаться как с какими-то колониальными туземцами, которых можно гонять по пустыне. Тюрки не туземцы. Когда в Азербайджане была цивилизация, галлы, являющиеся предками французов, еще на деревьях сидели», – убежден эксперт.

Так что, если это действительно Азербайджан стоит за ситуацией в Новой Каледонии, то можно сказать, что Азербайджан достиг глобального геополитического уровня и тот факт, что Азербайджан в такие игры играть может, является неожиданностью, которая европейцев поставила в тупик. Пусть привыкают. Мир меняется. Не только на Западной Европе свет клином сошелся. И с тюрками следует более уважительно обходиться, впрочем, как и со всеми другими», – считает экс-депутат.

«Это и является ответом на вопрос, может ли небольшое государство защищать свои интересы, когда вокруг такие мастодонты. Пример Азербайджана показывает, что может. Храни Аллах Азербайджан!» – подытожил Чернышевский.