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Иранский посол завершил свою миссию в Азербайджане

Иранский посол завершил свою миссию в Азербайджане

Последний день дипломатической миссии посла Исламской Республики Иран в Азербайджане совпал с вводом в строй президентами двух стран гидроузлов «Худаферин» и «Гыз Галасы».

Посол Исламской Республики Иран в Азербайджане Сейед Аббас Мусеви написал сегодня об этом на своей официальной странице в социальной сети.

«Я горжусь тем, что последний день моей дипмиссии совпал с вводом в строй президентами Исламской Республики Иран и Азербайджана гидроузлов «Худаферин» и «Гыз Галасы», являющимися крупнейшими пограничными проектами и успешной моделью водной дипломатии. Встреча глав государств открыла новую страницу в отношениях между двумя соседними странами, достигнут очередной успех в политике добрососедства», – отметил он.

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