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Роналду стал автором очередного рекорда

Роналду стал автором очередного рекорда

Футболист сборной Португалии и «Ан-Насра» Криштиану Роналду стал новым рекордсменом чемпионата Саудовской Аравии по системе «гол+пас».

39-летний Роналду отметился голевой передачей в матче 32-го тура против «Аль-Хиляля», который завершился со счетом 1:1.

На счету Роналду стало 33 гола и 11 передач в нынешнем сезоне. Он побил рекорд марокканца Абдерразака Хамдаллы, у которого в сезоне 2018/19 было 43 результативных действия также в составе «Ан-Насра».

В чемпионате Саудовской Аравии осталось провести два тура. «Аль-Хиляль» (90 очков) уже досрочно обеспечил себе чемпионство. «Ан-Наср» (78) расположился на втором месте.

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