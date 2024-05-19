Раиси за пару часов до крушения вертолета: Мы были одними из первых, кто заявил, что Карабах – это Азербайджан

Мы были одной из первых стран, четко, совершенно открыто заявивших, что Карабах – это территория Азербайджана. Хочу еще раз заявить, что мы всегда готовы продемонстрировать наше сотрудничество на основе программы возрождения в этом регионе, в Карабахе.
Об этом сказал президент Ирана Сейед Ибрахим Раиси во время выступления на церемонии сдачи в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» и открытия гидроузла «Гыз Галасы», построенных на реке Араз. ЕГо слова приводит «Азертадж».
«Мосты, построенные на железной дороге протяженностью 140 километров и автомобильной дороге в регионе Калале-Агбенд, также являются стратегическими проектами. Мы очень быстрыми темпами продолжаем этот проект».