Раиси: Враги не хотят видеть развития ни Азербайджана, ни Ирана

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Отношения в энергетической, транспортной, культурной, экономической и торговой сферах должны служить интересам народов наших стран. Самым важным вопросом для нас являются интересы наших стран.

Об этом сказал президент Ирана Сейед Ибрахим Раиси во время выступления на церемонии сдачи в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» и открытия гидроузла «Гыз Галасы», построенных на реке Араз. Его слова приводит «Азертадж»

«Враги не хотят видеть развития ни Азербайджана, ни Ирана. Считаем, что развитие Азербайджана – это и наше развитие», – добавил он.