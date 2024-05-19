Раиси назвал отношения с Азербайджаном родственными

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Мы, конечно, братские, соседние и дружественные страны. Отношения Ирана с Азербайджаном это больше чем добрососедские отношения. Это родственные отношения.

Об этом сказал президент Ирана Сейед Ибрахим Раиси во время выступления на церемонии сдачи в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» и открытия гидроузла «Гыз Галасы», построенных на реке Араз. Его слова приводит «Азертадж».

Он отметил, что это очень сильная, очень глубокая связь, которая зиждется на глубоких исторических, культурных и религиозных отношениях двух стран.