В России задумались о перспективах исламского банкинга

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Исламский банкинг в России в будущем сможет конкурировать с традиционным финансированием, где есть ссудный процент, считает вице-президент Сбербанка Олег Ганеев.

«Более 20 миллионов жителей России – это мусульмане, причем многие из них не пользуются банковскими услугами, исходя из своих этических принципов», – заявил Ганеев в интервью РИА Новости старший в кулуарах форума России и стран Организации исламского сотрудничества «Россия – Исламский мир: KazanForum».

Он отметил, что рост исламского банкинга в мире в соответствии с прогнозами аналитиков ожидается на уровне 9% в год.

По его словам, на данный момент в действующей клиентской базе банка – более 2,5 млн человек, которые исповедуют ислам и уже пользуются банковскими услугами в контексте платежей и переводов. Кроме того, добавил, есть еще более 2,5 миллиона совершенно новых клиентов.

«Безусловно, среди наших клиентов есть представители других конфессий, которые принципиально хотят получать финансирование и обслуживаться на принципах партнерского финансирования», – сказал Ганеев.

Вице-президент банка отметил, что исламский банкинг привлекает именно тем, что подобная модель позволяет банку и остальным участникам сделки делить между собой как доходы, так и риски.