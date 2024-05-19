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Лондон опасается прямой конфронтации с Москвой

Лондон опасается прямой конфронтации с Москвой

Британские власти не хотят идти на прямой военный конфликт с Россией.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шэппс, отвечая на вопрос о том, почему королевские ВВС помогали Израилю перехватывать запущенные Ираном ракеты и беспилотники, но не оказывали подобной поддержки в случае с Украиной.

«Мы не хотим участвовать в прямом конфликте с Россией, – сказал он в интервью вещательной корпорации Би-би-си. – Мы не намерены идти и вести эту войну». По словам Шэппса, ситуации в Израиле и на Украине сильно отличаются.

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