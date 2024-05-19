Вертолет с Раиси на борту совершил жесткую посадку |
Власти ДР Конго подавили госпереворот в стране (фото, видео) |
Коридор через Азербайджан в России считают альтернативой Суэцкому каналу |
Президент Алиев предостерег Армению от неверного шага |
Ильхам Алиев считает неприемлемым постороннее вмешательство в дела региона |
Алиев приветствует поддержку Ирана по мирному соглашению Баку-Ереван |
Ильхам Алиев заявил о больших планах Азербайджана в энергетике |
Президент Алиев указал на глубокие корни дружбы Азербайджана с Ираном |
Алиев: Ирано-азербайджанские связи являются важным условием стабильности в регионе |
Главное Политика

Ильхам Алиев считает неприемлемым постороннее вмешательство в дела региона

Ильхам Алиев считает неприемлемым постороннее вмешательство в дела региона

Развитие региона должно обеспечиваться волей народов, проживающих в регионе. Вмешательство нерегиональных стран в наши дела неприемлемо.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев во время выступления на церемонии сдачи в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» и открытия гидроузла «Гыз Галасы», построенных на реке Араз. Его слова приводит «Азертадж».

«Если кто-то – руководители стран, расположенных в тысячах километрах отсюда, – хотят добиться каких-то результатов в этом регионе, то пусть говорят с нами. Неуместное и ненужное вмешательство до сегодняшнего дня не приносило и не принесет никакой пользы», – добавил глава государства.

Теги:
Из этой рубрики
Захарова: Париж хочет превратить Грузию или Армению в Новую Каледонию
Политика

Захарова: Париж хочет превратить Грузию или Армению в Новую Каледонию

2024/05/19, 16:39
Глава латвийского парламента совершила визит в Физули (обновлено, фото, видео)
Политика

Глава латвийского парламента совершила визит в Физули (обновлено, фото, видео)

2024/05/19, 16:07
Раиси назвал отношения с Азербайджаном родственными
Политика

Раиси назвал отношения с Азербайджаном родственными

2024/05/19, 15:34
Президент Алиев предостерег Армению от неверного шага
Политика

Президент Алиев предостерег Армению от неверного шага

2024/05/19, 14:54
Ильхам Алиев считает неприемлемым постороннее вмешательство в дела региона
Политика

Ильхам Алиев считает неприемлемым постороннее вмешательство в дела региона

2024/05/19, 14:36
Алиев приветствует поддержку Ирана по мирному соглашению Баку-Ереван
Политика

Алиев приветствует поддержку Ирана по мирному соглашению Баку-Ереван

2024/05/19, 14:27
МИД Азербайджана чтит память Ататюрка
Политика

МИД Азербайджана чтит память Ататюрка

2024/05/19, 14:20
Президент Алиев указал на глубокие корни дружбы Азербайджана с Ираном
Политика

Президент Алиев указал на глубокие корни дружбы Азербайджана с Ираном

2024/05/19, 13:51
Алиев: Ирано-азербайджанские связи являются важным условием стабильности в регионе
Политика

Алиев: Ирано-азербайджанские связи являются важным условием стабильности в регионе

2024/05/19, 13:35