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В столичном регионе ожидаются дожди и пасмурность

В столичном регионе ожидаются дожди и пасмурность

В Баку и на Абшеронском полуострове ночью и утром 20 мая ожидаются кратковременные дожди, прогнозируется переменная облачность, временами будет пасмурно, в целом в течение дня ожидается погода без осадков.

Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Согласно информации, в столице и на полуострове южный ветер вечером сменится северо-западным. Температура воздуха ночью составит 11-15°, днем ​​- 16-21° тепла. Атмосферное давление составит 763 мм рт.ст. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем – 45-50%.

В регионах Азербайджана местами ожидаются кратковременные дожди, кое-где осадки будут интенсивными, пройдут грозы, выпадет град, в высокогорных районах – снег. Местами прогнозируется туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 8-13°, днем ​​18-23° тепла, в высокогорье – ночью 0-3° мороза, днем ​​- 5-10° тепла.

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