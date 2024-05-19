Алиев приветствует поддержку Ирана по мирному соглашению Баку-Ереван

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Сейчас идет процесс определения границ между Арменией и Азербайджаном. Мы видим первые положительные результаты этого процесса.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев во время выступления на церемонии сдачи в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» и открытия гидроузла «Гыз Галасы», построенных на реке Араз. Его слова приводит «Азертадж».

Отметив, что это – обнадеживающее событие, глава государства подчеркнул: «Потому что это дает надежду на то, что наконец, после долгого перерыва, между Азербайджаном и Арменией может быть подписано мирное соглашение. Мы приветствуем поддержку Ирана в этом вопросе».