Президент Алиев указал на глубокие корни дружбы Азербайджана с Ираном

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Сегодня весь мир видит, как крепка ирано-азербайджанская дружба. Эта дружба имеет глубокие корни, глубокую историю.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев во время выступления на церемонии сдачи в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» и открытия гидроузла «Гыз Галасы», построенных на реке Араз. Его слова приводит «Азертадж».

«На протяжении веков иранский и азербайджанский народы жили и созидали вместе, и сегодня межгосударственные отношения, построенные на этом прочном фундаменте, считаю, достигли самого высокого уровня», – отметил глава государства.

По словам президента Азербайджана, ирано-азербайджанская дружба, братство являются важным фактором стабильности, укрепления мер безопасности в регионе в будущем.

«Во всех международных организациях, организациях, членами которых являемся, мы поддерживаем друг друга и будем делать это и впредь», – подчеркнул глава государства.