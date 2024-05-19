Раиси – Алиеву: Кому-то могут не понравиться наши встречи

255 Просмотров

Как сообщалось ранее, 19 мая на государственной границе Азербайджана и Исламской Республики Иран состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Исламской Республики Иран Сейедом Ибрахимом Раиси.

Приветствуя главу нашего государства, президент Ирана Сейед Ибрахим Раиси сказал: Именем Аллаха. господин президент, я очень счастлив, что мы еще раз лично встречаемся с уважаемым президентом Азербайджана господином Ильхамом Алиевым и вновь рассматриваем наши совместные обсуждения. Большое счастье, что эта встреча происходит в том месте, где реализован крупный проект, и это очень успешная встреча для двух народов. Сейчас мы примем участие в запуске проекта, ввод в эксплуатацию которого имеет большое значение для двух народов и двух государств. То, что между двумя народами и двумя государствами могут быть реализованы очень важные крупные проекты, само по себе является значимым событием. Может быть, кому-то могут не понравиться наши встречи и наши совместные успехи. Для нас это не имеет значения. Главное, что мы вместе реализуем то, что во благо наших стран, государств и народов (цитата по «Азертадж»).