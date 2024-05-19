Байден считает Трампа неудачником

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Действующий американский лидер Джозеф Байден раскритиковал своего оппонента на предстоящих президентских выборах Дональда Трампа за неспособность признать поражение. Глава Белого дома устроил конкуренту «прожарку», выступая перед сторонниками в Атланте.

Кандидат от демократов припомнил предшественнику слова о том, что в случае провала на выборах он устроит в США «кровавую баню». Затем Байден начал публично оскорблять Трампа.

«Мой оппонент не умеет достойно проигрывать. Но он неудачник», — высказался президент.