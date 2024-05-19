Байден считает Трампа неудачником

Действующий американский лидер Джозеф Байден раскритиковал своего оппонента на предстоящих президентских выборах Дональда Трампа за неспособность признать поражение. Глава Белого дома устроил конкуренту «прожарку», выступая перед сторонниками в Атланте.
Кандидат от демократов припомнил предшественнику слова о том, что в случае провала на выборах он устроит в США «кровавую баню». Затем Байден начал публично оскорблять Трампа.
«Мой оппонент не умеет достойно проигрывать. Но он неудачник», — высказался президент.