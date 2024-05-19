Встреча лидеров Азербайджана и Ирана на госгранице (фото) |
В Гяндже музшколу вышвырнули на улицу, минкульт принимает меры |
Девять лет со дня страшного пожара в Бинагадинском районе (фото, видео) |
Украина ударила дронами по Краснодарскому краю (видео) |
Францию «попросили» из Сенегала |
Хикмет Гаджиев обсудил в Институте мира США азербайджано-американское партнерство |
Мехрибан Алиева поделилась в своем аккаунте в Instagram кадрами из Зангилана (фото, видео) |
Армян, разъяренных из-за заявления Лукашенко в Азербайджане, обломали в ОДКБ |
Петер Сийярто заявил о необходимости возвращения в ПАСЕ азербайджанской делегации |
Главное Мир

Ночью над Португалией произошла сильная вспышка (видео)

Ночью над Португалией произошла сильная вспышка (видео)

В ночь на воскресенье в небе над Португалией пролетел очень яркий и крупный метеор синего свечения.

Местные жители, которым удалось запечатлеть красивейшие кадры, публикуют их в соцсетях. По данным СМИ, больше всех повезло людям из района Перу-Пиньейру, они успели снять, как небесное тело пролетало прямо над их головами.

Местное издание Publico сообщает, что власти Визеу получили обращение от гражданина в 112, в 0:01 воскресенья, в котором было сообщалось о возможном падении объекта в Serra de Montemuro. Пожарные и спецслужбы были оперативно направили на туда, но до настоящего времени результаты поисков ничего не дали. Вероятнее всего космическое тело сгорело в атмосфере.

Теги:
Из этой рубрики
Ночью над Португалией произошла сильная вспышка (видео)
Мир

Ночью над Португалией произошла сильная вспышка (видео)

2024/05/19, 11:06
Трамп потребует проверить Байдена на наркотики
Мир

Трамп потребует проверить Байдена на наркотики

2024/05/19, 09:12
Парламент Грузии может отменить вето Зурабишвили на закон об иноагентах
Мир

Парламент Грузии может отменить вето Зурабишвили на закон об иноагентах

2024/05/19, 00:44
В Пентагоне анонсировали новую встречу в формате "Рамштайн"
Мир

В Пентагоне анонсировали новую встречу в формате «Рамштайн»

2024/05/19, 00:27
Почти половина жителей Рафаха уже покинула дома из-за операции Израиля
Мир

Почти половина жителей Рафаха уже покинула дома из-за операции Израиля

2024/05/19, 00:08
Протестующие против закона об иноагентах в Тбилиси сожгли флаг России (видео)
Мир

Протестующие против закона об иноагентах в Тбилиси сожгли флаг России (видео)

2024/05/18, 23:25
Разведка Китая заявила о раскрытии случаев шпионажа в космическом секторе
Мир

Разведка Китая заявила о раскрытии случаев шпионажа в космическом секторе

2024/05/18, 23:06
WP: Украина не сможет восстановить разбитые электростанции за лето
Мир

WP: Украина не сможет восстановить разбитые электростанции за лето

2024/05/18, 22:37
Шольц: безответственно сейчас думать о нападении на Рафах
Мир

Шольц: безответственно сейчас думать о нападении на Рафах

2024/05/18, 22:13