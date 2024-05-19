Ночью над Португалией произошла сильная вспышка (видео)

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В ночь на воскресенье в небе над Португалией пролетел очень яркий и крупный метеор синего свечения.

Местные жители, которым удалось запечатлеть красивейшие кадры, публикуют их в соцсетях. По данным СМИ, больше всех повезло людям из района Перу-Пиньейру, они успели снять, как небесное тело пролетало прямо над их головами.

Местное издание Publico сообщает, что власти Визеу получили обращение от гражданина в 112, в 0:01 воскресенья, в котором было сообщалось о возможном падении объекта в Serra de Montemuro. Пожарные и спецслужбы были оперативно направили на туда, но до настоящего времени результаты поисков ничего не дали. Вероятнее всего космическое тело сгорело в атмосфере.

