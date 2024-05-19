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ВСУ уничтожили еще 1210 вражеских солдат

ВСУ уничтожили еще 1210 вражеских солдат

За сутки с 18 на 19 мая потери России в войне в Украине составили 1210 россиян. Также ВСУ уничтожили 35 боевых бронированных машин. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.05.24 ориентировочно составили:

личного состава – 492290 (+1210) человек;
танков – 7576 (+16) ед;
боевых бронированных машин – 14630 (+35) ед;
артиллерийских систем – 12687 (+48) ед;
РСЗ – 1074 (+3) ед;
средства ПВО – 803 (+2) ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 10155 (+47);
крылатые ракеты – 2204 (+1);
автомобильной техники и автоцистерн – 17251 (+82) ед;
специальная техника / special equipment ‒ 2077 (+2).

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