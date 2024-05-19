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В селе Забух отпраздновали еще одну свадьбу (фото)

В селе Забух отпраздновали еще одну свадьбу (фото)

На освобожденные азербайджанские земли, более 30 лет находившиеся под вражеской оккупацией, возвращается жизнь. Когда-то день 18 мая – день оккупации города Лачин – был «черной датой» в истории современного Азербайджана, но это осталось в прошлом. Теперь 18 мая стал днем еще одной свадьбы в районе: на лачинской земле отпраздновали вторую свадьбу спустя 32 года.

Свадебная церемония в селе Забух прошла, по традиции, в нарядно украшенной палатке, уточняет «Азертадж».

Поздравить счастливых молодоженов Лачина Велиева и Нурай Аббасову пришли их родственники, жители села, сотрудники Специального представительства президента Азербайджана в Лачинском районе и многие другие. В начале торжества прозвучал Государственный гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена память азербайджанских шехидов. Затем старейшины села благословили молодоженов.

Следует напомнить, что первая свадебная церемония в Лачинском районе после освобождения его от оккупации состоялась 8 марта также в селе Забух.

В настоящее время в селе Забух обеспечено постоянное проживание 823 человек – всего 217 семей. В селе Сус сегодня проживают 75 человек – 20 семей, а в городе Лачин – 1838 человек, или 493 семьи.

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