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Украина ударила дронами по Краснодарскому краю (видео)

Украина ударила дронами по Краснодарскому краю (видео)

Российские Telegram-каналы сообщили, что в Славянске-на-Кубани прогремели взрывы и начались пожары на НПЗ. Об ЧП в воскресенье, 19 мая, пишут Baza, Astra.

Указывается, что регион предотвратил атаку беспилотников. Один из них упал на территории НПЗ. Местные пишут, что слышали звуки выстрелов в городе падения дрона.

Также были замечены дроны на территории Кущевского района Краснодарского края РФ.

Astra со ссылкой на местных пишет об атаке БпЛА на военный аэродром у станицы Кущевского Краснодарского края.

В Кущевском районе после падения одного из аппаратов возникло локальное возгорание, не коснувшееся территории населенных пунктов. Идет ликвидация, пострадавших и разрушений нет.

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