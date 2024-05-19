Украина ударила дронами по Краснодарскому краю (видео)

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Российские Telegram-каналы сообщили, что в Славянске-на-Кубани прогремели взрывы и начались пожары на НПЗ. Об ЧП в воскресенье, 19 мая, пишут Baza, Astra.

Указывается, что регион предотвратил атаку беспилотников. Один из них упал на территории НПЗ. Местные пишут, что слышали звуки выстрелов в городе падения дрона.

Также были замечены дроны на территории Кущевского района Краснодарского края РФ.

Astra со ссылкой на местных пишет об атаке БпЛА на военный аэродром у станицы Кущевского Краснодарского края.

В Кущевском районе после падения одного из аппаратов возникло локальное возгорание, не коснувшееся территории населенных пунктов. Идет ликвидация, пострадавших и разрушений нет.