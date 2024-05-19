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Боец Мирали Гусейнов победил на турнире в Калифорнии (фото)

Боец Мирали Гусейнов победил на турнире в Калифорнии (фото)

Азербайджанский боец ​​ММА Мирали Гусейнов одержал победу в главном бою вечера на турнире Night of Champions в городе Сакраменто, штат Калифорния, став обладателем чемпионского пояса. Об этом сообщает «Репорт».

Турнир был организован промоушеном A1 Combat, который признается самой авторитетной бойцовской организацией в Калифорнии и предоставляет спортсменам шанс участвовать в UFC (Ultimate Fighting Championship).

Наш 29-летний соотечественник (75 кг) в первом же раунде нокаутировал соперника, известного местного бойца Синджена Смита (личный рекорд 9 побед).

Свой успех Мирали Гусейнов отпраздновал, подняв над головой трехцветный флаг Азербайджана.

Спортсмен отметил, что эта победа откроет ему двери в UFC.

«Моя цель – представлять Азербайджан в UFC и показать миру силу нашей страны. Переговоры уже идут и через несколько нам будет предоставлена информация в связи с этим», – добавил он.

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