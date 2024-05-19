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Главное Спорт

Усик одержал победу над Тайсоном Фьюри (фото, видео)

Усик одержал победу над Тайсоном Фьюри (фото, видео)

Украинский боксер Александр Усик раздельным решением судей взял верх над Тайсоном Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе, который прошёл в Эр-Рияде. Об этом сообщает RT.

Бой продлился все 12 раундов, по окончании которых двое из трёх судей встали на сторону Усика — 115:112, 114:113, 113:114. Таким образом, Александр завоевал пояс WBC и стал абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе.

При этом одним из ключевых стал девятый раунд, в концовке которого Усик отправил Фьюри в нокдаун. Это позволило ему перехватить инициативу в схватке, середина которой осталась за Тайсоном.

«Отец, ты слышишь меня, мы это сделали!», – это были первые слова Александра Усика после победы.

Усик одержал 22-ю победу в карьере и остался непобеждённым. Фьюри потерпел первое поражение (34-1-1).

Полное видео боя:

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