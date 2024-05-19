В Пентагоне анонсировали новую встречу в формате «Рамштайн»

54 Просмотров

Министр обороны США Ллойд Остин назвал дату нового заседания в формате «Рамштайн».

Контактная группа по обороне Украины под руководством главы Пентагона США Ллойда Остинаиглавы Объединенных штабов США генерала Чарльза Брауна встретится 20 мая в онлайн режиме, передает Голос Америки. В заседании группы, которую союзники Украины основали в апреле 2023 года, примут участие представители почти 50 стран, говорится в сообщении Пентагона.

Страны «обсудят войну РФ в Украине и продолжат тесное сотрудничество международного сообщества, чтобы предоставить украинскому народу необходимые средства для защиты своей территории», отметили в Минобороны США.