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Главное Мир

Почти половина жителей Рафаха уже покинула дома из-за операции Израиля

Почти половина жителей Рафаха уже покинула дома из-за операции Израиля

Почти половина жителей города Рафах на юге сектора Газа была вынуждена покинуть места своего проживания в связи с началом там в мае военной операции Израиля.

Об этом сообщил генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини, передает ТАСС.

«Почти половина населения Рафаха, 800 000 человек, вновь находится в пути, будучи вынужденной бежать с тех пор, как 6 мая израильские силы начали военную операцию в этом районе», – написал он на своей странице в X.

Лаззарини отметил, что с того момента, как Израиль начал широкомасштабную военную операцию в секторе Газа в октябре 2023 года, жителям анклава несколько раз приходилось покидать дома в поисках безопасного места.

По словам Лаззарини, в созданных Израилем гуманитарных зонах, куда бегут палестинцы из Рафаха, нет условий для размещения людей. «Аль-Маваси, например, представляет собой песчаную сельскохозяйственную землю площадью 14 квадратных км, где люди остаются на открытом воздухе, практически без зданий и дорог», – утверждает глава БАПОР.

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