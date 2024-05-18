Францию «попросили» из Сенегала |
Хикмет Гаджиев обсудил в Институте мира США азербайджано-американское партнерство |
Мехрибан Алиева поделилась в своем аккаунте в Instagram кадрами из Зангилана (фото, видео) |
Армян, разъяренных из-за заявления Лукашенко в Азербайджане, обломали в ОДКБ |
Петер Сийярто заявил о необходимости возвращения в ПАСЕ азербайджанской делегации |
Хикмет Гаджиев обсудил с Салливаном нормализацию армяно-азербайджанских отношений |
Французские войска и полиция не могут восстановить контроль над Новой Каледонией |
Алиев и Лукашенко в Шуше. Президент Беларуси подарил городу тракторы. Фотографии |
Орбан предложил принять в ЕС закон об иноагентах |
Главное Мир

WP: Украина не сможет восстановить разбитые электростанции за лето

WP: Украина не сможет восстановить разбитые электростанции за лето

Украина войдет в зиму с ощутимым дефицитом электроэнергии, даже если погода будет теплой. Страна потеряла около половины своей электрогенерации, и восстановить все это за несколько месяцев будет невозможно, пишет The Washington Post.

С марта Украина пережила пять волн массированных российских ударов по энергетике. По словам гендиректора компании ДТЭК Максима Тимченко, последняя атака, 8 мая, была особенно разрушительной, потому что все ракеты достигли своих целей без помех со стороны ПВО и вывели из строя еще три электростанции.

«Нам нужно выйти из этого цикла: уничтожение, ремонт, уничтожение – то есть мы можем потерять все, если у нас не будет надлежащих систем ПВО», – сказал Тимченко.

Если в прошлом году украинская ПВО смогла перехватить большую часть российских ракет и дронов, то в этом году из-за задержки с американской помощью россиянам удалось нанести масштабный ущерб энергосистеме Украины.

По мнению члена наблюдательного совета «Укрэнерго» Юрия Бойко, зима будет, несомненно, тяжелой, вопрос лишь в том, насколько. По его словам, из-за ударов россиян Украина потеряла около восьми гигаватт электроэнергии, что приближается к половине того, что нужно стране в периоды пиковой нагрузки.

«Этот [дефицит] можно существенно уменьшить, но не настолько, чтобы его можно было сократить вдвое или даже искоренить. То есть дефицит в электросистеме будет, даже если зима будет теплой», – говорит Бойко.

Теги:
Из этой рубрики
В Пентагоне анонсировали новую встречу в формате "Рамштайн"
Мир

В Пентагоне анонсировали новую встречу в формате «Рамштайн»

2024/05/19, 00:27
Почти половина жителей Рафаха уже покинула дома из-за операции Израиля
Мир

Почти половина жителей Рафаха уже покинула дома из-за операции Израиля

2024/05/19, 00:08
Протестующие против закона об иноагентах в Тбилиси сожгли флаг России (видео)
Мир

Протестующие против закона об иноагентах в Тбилиси сожгли флаг России (видео)

2024/05/18, 23:25
Разведка Китая заявила о раскрытии случаев шпионажа в космическом секторе
Мир

Разведка Китая заявила о раскрытии случаев шпионажа в космическом секторе

2024/05/18, 23:06
WP: Украина не сможет восстановить разбитые электростанции за лето
Мир

WP: Украина не сможет восстановить разбитые электростанции за лето

2024/05/18, 22:37
Шольц: безответственно сейчас думать о нападении на Рафах
Мир

Шольц: безответственно сейчас думать о нападении на Рафах

2024/05/18, 22:13
В Новой Каледонии из-за погромов возникли проблемы со здравоохранением
Мир

В Новой Каледонии из-за погромов возникли проблемы со здравоохранением

2024/05/18, 20:14
В ФРГ растет количество преступлений, совершаемых левыми экстремистами 
Мир

В ФРГ растет количество преступлений, совершаемых левыми экстремистами 

2024/05/18, 20:02
Реджеп Тайип Эрдоган: Турция и впредь продолжит защищать права крымскотатарского народа
Мир

Реджеп Тайип Эрдоган: Турция и впредь продолжит защищать права крымскотатарского народа

2024/05/18, 19:52