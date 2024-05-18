WP: Украина не сможет восстановить разбитые электростанции за лето

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Украина войдет в зиму с ощутимым дефицитом электроэнергии, даже если погода будет теплой. Страна потеряла около половины своей электрогенерации, и восстановить все это за несколько месяцев будет невозможно, пишет The Washington Post.

С марта Украина пережила пять волн массированных российских ударов по энергетике. По словам гендиректора компании ДТЭК Максима Тимченко, последняя атака, 8 мая, была особенно разрушительной, потому что все ракеты достигли своих целей без помех со стороны ПВО и вывели из строя еще три электростанции.

«Нам нужно выйти из этого цикла: уничтожение, ремонт, уничтожение – то есть мы можем потерять все, если у нас не будет надлежащих систем ПВО», – сказал Тимченко.

Если в прошлом году украинская ПВО смогла перехватить большую часть российских ракет и дронов, то в этом году из-за задержки с американской помощью россиянам удалось нанести масштабный ущерб энергосистеме Украины.

По мнению члена наблюдательного совета «Укрэнерго» Юрия Бойко, зима будет, несомненно, тяжелой, вопрос лишь в том, насколько. По его словам, из-за ударов россиян Украина потеряла около восьми гигаватт электроэнергии, что приближается к половине того, что нужно стране в периоды пиковой нагрузки.

«Этот [дефицит] можно существенно уменьшить, но не настолько, чтобы его можно было сократить вдвое или даже искоренить. То есть дефицит в электросистеме будет, даже если зима будет теплой», – говорит Бойко.