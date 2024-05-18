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Шольц: безответственно сейчас думать о нападении на Рафах

Шольц: безответственно сейчас думать о нападении на Рафах

Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег от полномасштабной наземной операции в городе Рафах в секторе Газа и призвал оказать дополнительную помощь палестинскому населению.

«Мы едины во мнении, мы в Германии, в Европе, а также американское правительство: безответственно сейчас думать о нападении на Рафах, где многие миллионы беженцев нашли убежище и находятся без защиты», – заявил Шольц в Карлсруэ. Его слова приводит агентство DPA.

«Это не может закончиться хорошо», – констатировал он.

Кроме того, как указал канцлер, в Газу должно быть доставлено достаточное количество гуманитарной помощи.

«500 грузовиков в день – это минимум. Любой, кто ведет войну, также несет ответственность за человечество и гражданское население, ставшее жертвой войны», – сказал Шольц.

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