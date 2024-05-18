Францию «попросили» из Сенегала

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Премьер-министр Сенегала Усман Сонко поднял вопрос о возможности закрытия французских военных баз в западноафриканской стране.

«Спустя более 60 лет после нашей независимости… мы должны подвергнуть сомнению причины, по которым, например, французская армия все еще получает выгоду от нескольких военных баз в нашей стране, и влияние этого присутствия на наш национальный суверенитет и нашу стратегическую автономию», – заявил Сонко на совместной конференции с французским левым политиком Жаном-Люком Меланшоном в столице Дакаре, передает France24.

«Я повторяю здесь желание Сенегала иметь собственный контроль, что несовместимо с длительным присутствием иностранных военных баз в Сенегале… Многие страны обещали оборонные соглашения, но это не оправдывает тот факт, что треть Дакарских регион теперь оккупирован иностранными гарнизонами», – отметил премьер-министр Сенегала.

Также Усман Сонко отметил, что Сенегал и многие другие африканские страны не могут принять легализацию ЛГБТ.