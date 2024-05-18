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Президент Болгарии назвал невозможной победу Украины над Россией

Президент Болгарии назвал невозможной победу Украины над Россией

Президент Болгарии Румен Радев назвал невозможной победу Украины над Россией. Его слова приводит ТАСС.

«Неприемлемо, что продолжение войны и невозможная победа над Россией представляются как единственно возможный выход из ситуации», — подчеркнул он.

Таким образом он прокомментировал покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, причиной которого он назвал его позицию по конфликту на Украине. По словам Радева, разжигание ненависти в Европе достигло такой степени, что «голоса за мир встречают выстрелами». Такую нетерпимость он назвал возмутительной и неприемлемой.

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