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Сотрудники МЧС стараются предотвратить разлив озера Нохур (видео)

Сотрудники МЧС стараются предотвратить разлив озера Нохур (видео)

Силы Северо-Западного регионального центра Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана продолжают принимать меры по снижению уровня воды в озере Нохур, чтобы не допустить его разлива.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Ранее на горячую линию «112» МЧС поступила информация о повышении по причине сильных дождей уровня воды в озере Нохур, расположенного в селе Нохургышлаг Габалинского района, и возникших рисках для прилегающих территорий, в связи с чем в район были привлечены силы Северо-Западного регионального центра.

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