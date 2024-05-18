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Алиевы приняли участие в открытии Зангиланской мечети (фото)

Алиевы приняли участие в открытии Зангиланской мечети (фото)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Зангиланской мечети.

Помощник президента Анар Алакбаров проинформировал главу государства и первую леди о проделанной работе, передает Азертадж.

Отметим, что фундамент новой мечети в Зангилане был заложен Ильхамом Алиевым после освобождения города от оккупации – 26 апреля 2021 года. Строительство мечети было осуществлено Фондом Гейдара Алиева при поддержке ООО «Паша Холдинг».

За 30-летний период оккупации армяне разрушили на исконных азербайджанских землях жилые и административные здания, всю инфраструктуру в городах и районах, разграбили наши природные ресурсы, подвергли вандализму религиозные, исторические, культурные памятники. Наши святыни в Зангиланском также были разрушены и осквернены. В период оккупации мечеть в городе Зангилан использовалась в качестве хлева для скота. Мечеть, построенная в XIX веке и являющаяся памятником архитектуры, была разрушена, потеряла свой первоначальный вид.

После освобождения оккупированных территорий в рамках проектов восстановления исторических, религиозных и культурных памятников в Карабахе начались строительно-восстановительные работы и в Зангиланской мечети. Рабочая группа, в состав которой вошли местные и зарубежные эксперты, оценила состояние мечети, на основании этого было принято решение о консервации здания.

Рядом с сохранившейся исторической мечетью построена новая мечеть. По своей конструкции здание мечети прямоугольное, с двумя минаретами и тремя нефами. В нем созданы молитвенные залы на 220 и 100 человек. Минареты и купол мечети сложены из кирпича и облицованы изразцами. Интерьер украшен каллиграфическими надписями, михраб – растительными орнаментами, собранными из изразцов. Минбар и элементы шебеке изготовлены из натурального дерева.

На территории исторической Зангиланской городской мечети, разрушенной во время оккупации, создана выставка под открытым небом, которая отражает общую картину вандализма, совершенного в отношении ряда религиозных памятников на территории Карабаха и Восточного Зангезура. На выставке как одно из самых серьезных последствий оккупации представлены факты намеренного уничтожения азербайджанского культурного наследия, имеющего общечеловеческое значение, в том числе памятников, относящихся к исламской религии. В то же время на этих территориях были разрушены сотни мусульманских кладбищ, изменено назначение мусульманских религиозные культовых мест, мечетей и усыпальниц, во многих случаях они использовались в качестве хлева, где содержались запрещенные в исламской религии животные.

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