В ФРГ растет количество преступлений, совершаемых левыми экстремистами

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Количество насильственных преступлений со стороны левоэкстремистских группировок в Германии увеличилось на 9% в 2023 году по сравнению с 2022 годом и составило 916, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Bild am Sonntag.

По информации газеты, в результате подобных актов насилия в 2023 году пострадали в общей сложности 327 человек. В 2022 году этот показатель достигал 228. Больше всего преступлений, совершенных левыми экстремистами, в 2023 году было зарегистрировано в федеральных землях Берлин (1 128) и Северный Рейн – Вестфалия (1 097).

«Поджог электросети в Бранденбурге, в результате которого от электричества были отключены завод Tesla и целые города, продемонстрировал, что левые экстремисты не боятся даже нарушать работу нашей энергетической системы. Подобные действия подвергают риску большое число людей. Если электричество отключится в жизненно важных областях, таких как медицина, это может быть опасно для жизни», – заявила газете глава МВД ФРГ Нэнси Фезер.

По ее словам, атакам также подверглись кабельные колодцы, телекоммуникационные сети и железнодорожные системы. Такие диверсии, как отметила министр, вредят Германии и наносят огромный ущерб ее жителям. «Поэтому наши органы безопасности будут продолжать принимать жесткие меры против левых экстремистов», – заверила она.