Реджеп Тайип Эрдоган: Турция и впредь продолжит защищать права крымскотатарского народа

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Турция продолжит защищать права крымских татар, как тех, кто живет в Крыму, так и тех, кто был вынужден покинуть этот регион после оккупации, сообщает AA со ссылкой на опубликованное в соцсети по случаю 80-й годовщины со дня депортации крымских татар сообщение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«С печалью вспоминаю это горестное событие, которое оторвало наших крымскотатарских братьев от родной земли и причинило огромные страдания, боль от которых мы до сих пор чувствуем в наших сердцах», – написал Эрдоган.

«Как Турция, мы продолжим защищать права крымских татар, как тех, кто живет в Крыму, так и тех, кто был вынужден покинуть этот регион после оккупации», – отметил турецкий лидер.

Турция и впредь будет защищать права крымских татар вне зависимости от обстоятельств и условий, – заверил президент.