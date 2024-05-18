Президент Грузии наложила вето на закон «О прозрачности иностранного влияния»

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили в субботу, 18 мая, наложила вето на принятый ранее парламентом страны в третьем чтении закон «О прозрачности иностранного влияния», являющийся, как утверждают наблюдатели, аналогом российского закона об «иноагентах», пишет DW.

«Сегодня я наложила вето на «российский» закон. Этот закон по своей сути и духу является российским. Он противоречит нашей конституции и всем европейским стандартам, поэтому представляет препятствие на нашем европейском пути. Это вето юридически грамотное и сегодня же будет передано парламенту. Этот закон не подлежит никаким изменениям, улучшению, поэтому вето очень простое. Этот закон должен быть отменен», – цитирует выступление Зурабишвили на брифинге грузинский «Первый канал».

Ранее Саломе Зурабишвили пообещала в интервью DW, что наложит вето на закон об «иноагентах», который вызвал в ее стране продолжительные массовые протесты. Глава грузинского государства отметила, что парламентские выборы в Грузии, намеченные на октябрь, дадут шанс отменить этот закон.

Несмотря на резкую критику общества и правозащитников, парламент Грузии 14 мая проголосовал за закон об «иноагентах». Для вступления его в силу, однако, необходима подпись под ним президента Зурабишвили.

Вместе с тем в интервью CNN 14 мая грузинский лидер признала, что не испытывает иллюзий насчет возможности воспрепятствовать принятию закона. » Да, я думаю, иллюзий не было ни в какое время, потому что они снова ввели этот закон, и у них есть большинство в парламенте. Я наложу вето, потому что это – символическое вето, такое же символическое, как и этот «российский закон», – сказал она американскому телеканалу.