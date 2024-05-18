Переговоры об обмене пленными между Израилем и ХАМАС приостановлены

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Переговоры об обмену пленными между Израилем и палестинским движением ХАМАС приостановлены из-за разногласий сторон, сообщает РБК со ссылкой на телерадиокомпанию Kan и ее источники.

По словам собеседников Kan, участвующих в переговорах, главным условием посредников — Египта и Катара — стало окончание войны в обмен на освобождение израильских заложников. При этом позиции сторон сильно расходятся в отношении термина «конец войны» и требования Израиля накладывать вето на имена террористов, освобождения которых может потребовать ХАМАС.

«Египет и Катар поддержали позицию ХАМАС, которая не позволяет договорится с Израилем», — считают источники.