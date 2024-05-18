WP: Россия оказалась более устойчивой в экономическом и военном отношении

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Россия продемонстрировала больше устойчивости в военной и экономической сферах, чем ожидали западные государства, а Украина стала слабее, сообщает ТАСС со ссылкой на редакционную статью, опубликованную в газете The Washington Post.

«Россия оказалась более устойчивой, чем ожидалось, в то время как Украина ослабла», – сказано в материале. В нем отмечается, что западные страны готовили Украину к продолжительному конфликту и наращивали санкционное давление на Россию. «Возглавляемая США коалиция предоставляла Киеву новейшие вооружения и питала надежду на полную победу. Однако украинское контрнаступление в прошлом году провалилось. Россия оказалась более устойчивой в экономическом и военном отношении», – пишет издание.

В статье подчеркивается, что Россия готовится к долгой войне и строит устойчивую военную экономику, в то время как Украина с трудом пытается восстановиться после изнурительной шестимесячной паузы в поставках вооружений США. «Еще одним свидетельством устойчивости России стало недавнее наступление на севере, недалеко от Харькова, которое застало украинские силы врасплох», – отмечается в материале. «Харьковский удар и потеря находящейся южнее Авдеевки продемонстрировали возобновление Россией динамичных военных действий», – говорится в публикации.

Издание также указывает, что западные санкции не смогли обрушить российскую экономику, а РФ нашла способ обходить ограничения на стоимость нефти, введенные Западом. Кроме того, как отмечает газета, после начала специальной военной операции на Украине объемы торговли между Россией и Китаем резко возросли.