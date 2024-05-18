WSJ пишет о возможности высылки из США 20 млн мигрантов

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Советники и сторонники Дональда Трампа, ставшего фаворитом среди республиканцев на выдвижение в президенты, составляют подробные планы по беспрецедентному подавлению иммиграции, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Возможна высылка из США 20 млн мигрантов.

По словам собеседников газеты, целью этих планов является превращение антиммиграционной риторики Трампа в политику и достижение готовности в первый же день его президентства остановить поток мигрантов через границу с Мексикой, свернуть иммиграционную программу нынешней администрации и создать основу для, как выразился сам Трамп, крупнейшей массовой депортации в истории США.

Среди предлагаемых мер источники перечислили ускорение слушаний по предоставлению убежища, чтобы просителей могли скорее выслать и отмену защиты от депортаций для сотен тысяч мигрантов, предоставленную администрацией Джо Байдена. Также Трамп намерен заставить страны по всему миру принять обратно как можно больше своих депортированных граждан.

Консультанты ищут страны, которые могут стать партнерами для новых сделок по предоставлению убежища. В 2020 году администрация Трампа заключила недолговечное соглашение с Гватемолой, в соответствии с которым около 1 тыс. мигрантов были отправлены обратно вместо предоставления убежища. Советники Трампа хотят возродить эту инициативу и вдохновляются соглашением Великобритании и Руанды, которое позволит отправлять просителей убежища в эту восточноафриканскую страну.