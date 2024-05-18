Тело похищенной боевиками ХАМАС израильтянки Шани Лук нашли в секторе Газа

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Израильские военные обнаружили в секторе Газа тела трех заложников – Ицхака Гелернтера, Амиты Бускилы и Шани Лук. Об этом объявил официальный представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Euronews.

В сообщении говорится, что все трое были убиты ХАМАС недалеко от места бойни, устроенной боевиками на музыкальном фестивале Supernova 7 октября. Останки заложников боевики позже перевезли в Газу.

Шани Лук была гражданкой Израиля и Германии. ХАМАС выкладывал видео, как раздетую до белья девушку возили в открытом автомобиле по улицам анклава. Эти кадры облетели тогда весь мир. Ее родители опознали дочь по одежде и татуировкам. Тогда было еще непонятно, жива она или уже мертва. Позже смерть девушки подтвердили.

Тем временем ЦАХАЛ продолжает операции против ХАМАС в лагере беженцев Джебалия на севере сектора Газа. Военные заявили, что за несколько дней здесь были убиты «более 200 боевиков» и десятки взяты в плен. На юге анклава ЦАХАЛ продолжает наступление на Рафах, который он считает последним оплотом ХАМАС.