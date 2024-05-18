В Казахстане задерживают граждан Узбекистана, нарушивших законы РФ

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В Казахстане начали задерживать граждан Узбекистана, которые нарушили миграционное и иное законодательство России либо не уплатили штрафы, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана.

Ранее узбекистанцев предупреждали о том, что Казахстан и Россия договорились о взаимном признании и исполнении решений по административным и уголовным делам.

Так, 8 мая узбекистанский МИД проинформировал граждан о том, что при пересечении узбекско-казахстанской или российско-казахстанской границы необходимо заблаговременно удостовериться в отсутствии препятствий для въезда не только в Казахстан, но и в Россию.

В связи с новым договором казахстанские компетентные органы проводят проверку на предмет наличия нарушений миграционного и иного законодательства России либо неуплаченных штрафов.

В случае выявления нарушений в период пребывания в РФ или неуплаченного штрафа казахстанские власти могут принять решение о недопущении въезда гражданина Узбекистана в Казахстан или выезда из него.

По данным агентства, задержанные содержатся в учреждениях исполнения наказания до принятия российской стороной окончательного решения по совершенным ими нарушениям.