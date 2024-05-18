Армян, разъяренных из-за заявления Лукашенко в Азербайджане, обломали в ОДКБ |
Петер Сийярто заявил о необходимости возвращения в ПАСЕ азербайджанской делегации |
Хикмет Гаджиев обсудил с Салливаном нормализацию армяно-азербайджанских отношений |
Французские войска и полиция не могут восстановить контроль над Новой Каледонией |
Алиев и Лукашенко в Шуше. Президент Беларуси подарил городу тракторы. Фотографии |
Орбан предложил принять в ЕС закон об иноагентах |
Беларусь построит в Карабахе населенный пункт на 420 семей |
Путин сделал неожиданное заявление о планах по Харькову |
Азербайджан потребовал от Франции извинений |
Главное Мир

В Казахстане задерживают граждан Узбекистана, нарушивших законы РФ

В Казахстане задерживают граждан Узбекистана, нарушивших законы РФ

В Казахстане начали задерживать граждан Узбекистана, которые нарушили миграционное и иное законодательство России либо не уплатили штрафы, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана.

Ранее узбекистанцев предупреждали о том, что Казахстан и Россия договорились о взаимном признании и исполнении решений по административным и уголовным делам.

Так, 8 мая узбекистанский МИД проинформировал граждан о том, что при пересечении узбекско-казахстанской или российско-казахстанской границы необходимо заблаговременно удостовериться в отсутствии препятствий для въезда не только в Казахстан, но и в Россию.

В связи с новым договором казахстанские компетентные органы проводят проверку на предмет наличия нарушений миграционного и иного законодательства России либо неуплаченных штрафов.

В случае выявления нарушений в период пребывания в РФ или неуплаченного штрафа казахстанские власти могут принять решение о недопущении въезда гражданина Узбекистана в Казахстан или выезда из него.

По данным агентства, задержанные содержатся в учреждениях исполнения наказания до принятия российской стороной окончательного решения по совершенным ими нарушениям.

Теги:
Из этой рубрики
Нигер, Мали и Буркина-Фасо создают Альянс государств
Мир

Нигер, Мали и Буркина-Фасо создают Альянс государств

2024/05/18, 18:31
WSJ пишет о возможности высылки из США 20 млн мигрантов
Мир

WSJ пишет о возможности высылки из США 20 млн мигрантов

2024/05/18, 18:22
Обвиняемого в покушении на Фицо оставили под стражей
Мир

Обвиняемого в покушении на Фицо оставили под стражей

2024/05/18, 18:10
В ФРГ возросли случаи нападения на политиков
Мир

В ФРГ возросли случаи нападения на политиков

2024/05/18, 17:44
Тело похищенной боевиками ХАМАС израильтянки Шани Лук нашли в секторе Газа
Мир

Тело похищенной боевиками ХАМАС израильтянки Шани Лук нашли в секторе Газа

2024/05/18, 17:33
В Казахстане задерживают граждан Узбекистана, нарушивших законы РФ
Мир

В Казахстане задерживают граждан Узбекистана, нарушивших законы РФ

2024/05/18, 17:21
Немцы определили кто запустил дрон с флагом РФ над Рейхстагом
Мир

Немцы определили кто запустил дрон с флагом РФ над Рейхстагом

2024/05/18, 16:53
На турецко-иранской границе перевернулся военный автомобиль
Мир

На турецко-иранской границе перевернулся военный автомобиль

2024/05/18, 16:40
Президентом Вьетнама может стать генерал армии
Мир

Президентом Вьетнама может стать генерал армии

2024/05/18, 16:38