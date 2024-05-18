Президентом Вьетнама может стать генерал армии

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Министр общественной безопасности Вьетнама генерал армии То Лам выдвинут на пост президента, сообщает ТАСС. Такое решение принял завершивший свою работу в Ханое девятый пленум Центрального комитета (ЦК) правящей Коммунистической партии Вьетнама (КПВ).

Одновременно пленум рекомендовал кандидатуру постоянного (первого) заместителя председателя Национального собрания (парламента) Вьетнама для избрания председателем Нацсобрания.

«Генерал армии То Лам, министр общественной безопасности, был рекомендован Центральным комитетом к избранию президентом, а Чан Тхань Ман был рекомендован к избранию председателем Национального собрания», – говорится в опубликованном по итогам девятого пленума коммюнике.

Посты президента и председателя Национального собрания оставались вакантными после отставок по собственному желанию в марте и апреле президента Во Ван Тхыонга и председателя Нацсобрания Выонг Динь Хюэ.