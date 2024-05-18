Вице-премьер Словакии: состояние Фицо стабилизировались, но остается тяжелым

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Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения стабилизировались, но оно остается тяжелым и не позволяет в ближайшее время перевезти его в Братиславу, сообщает Коммерсант со ссылкой на заявление вице-премьера, министра обороны республики Роберта Калиняка, сделанное им во время пресс-конференции.

«Позитивный прогноз можно ожидать в ближайшее время. Пока, однако, его транспортировка в Братиславу невозможна. Премьер пребывает в сознании»,— сказал господин Калиняк (цитата по изданию Pravda). По его словам, операция, которую провели в пятницу, 17 мая, способствовала положительному прогнозу. Министр обороны также высоко оценил медицинскую помощь, оказанную премьер-министру в Банска-Бистрице.

Покушение на Роберта Фицо произошло 15 мая. В него несколько раз выстрелил 71-летний Юрай Цинтула. Покушение он объяснил политическими мотивами. Господин Фицо получил три огнестрельных ранения, его на вертолете доставили в больницу и прооперировали. Нападавшему грозит от 25 лет до пожизненного заключения. Сегодня, 18 мая, Юрай Цинтула предстал перед судом.