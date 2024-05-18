Армян, разъяренных из-за заявления Лукашенко в Азербайджане, обломали в ОДКБ |
Петер Сийярто заявил о необходимости возвращения в ПАСЕ азербайджанской делегации |
Хикмет Гаджиев обсудил с Салливаном нормализацию армяно-азербайджанских отношений |
Французские войска и полиция не могут восстановить контроль над Новой Каледонией |
Алиев и Лукашенко в Шуше. Президент Беларуси подарил городу тракторы. Фотографии |
Орбан предложил принять в ЕС закон об иноагентах |
Беларусь построит в Карабахе населенный пункт на 420 семей |
Путин сделал неожиданное заявление о планах по Харькову |
Азербайджан потребовал от Франции извинений |
Главное Мир

Вице-премьер Словакии: состояние Фицо стабилизировались, но остается тяжелым

Вице-премьер Словакии: состояние Фицо стабилизировались, но остается тяжелым

Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения стабилизировались, но оно остается тяжелым и не позволяет в ближайшее время перевезти его в Братиславу, сообщает Коммерсант со ссылкой на заявление вице-премьера, министра обороны республики Роберта Калиняка, сделанное им во время пресс-конференции.

«Позитивный прогноз можно ожидать в ближайшее время. Пока, однако, его транспортировка в Братиславу невозможна. Премьер пребывает в сознании»,— сказал господин Калиняк (цитата по изданию Pravda). По его словам, операция, которую провели в пятницу, 17 мая, способствовала положительному прогнозу. Министр обороны также высоко оценил медицинскую помощь, оказанную премьер-министру в Банска-Бистрице.

Покушение на Роберта Фицо произошло 15 мая. В него несколько раз выстрелил 71-летний Юрай Цинтула. Покушение он объяснил политическими мотивами. Господин Фицо получил три огнестрельных ранения, его на вертолете доставили в больницу и прооперировали. Нападавшему грозит от 25 лет до пожизненного заключения. Сегодня, 18 мая, Юрай Цинтула предстал перед судом.

Теги:
Из этой рубрики
Нигер, Мали и Буркина-Фасо создают Альянс государств
Мир

Нигер, Мали и Буркина-Фасо создают Альянс государств

2024/05/18, 18:31
WSJ пишет о возможности высылки из США 20 млн мигрантов
Мир

WSJ пишет о возможности высылки из США 20 млн мигрантов

2024/05/18, 18:22
Обвиняемого в покушении на Фицо оставили под стражей
Мир

Обвиняемого в покушении на Фицо оставили под стражей

2024/05/18, 18:10
В ФРГ возросли случаи нападения на политиков
Мир

В ФРГ возросли случаи нападения на политиков

2024/05/18, 17:44
Тело похищенной боевиками ХАМАС израильтянки Шани Лук нашли в секторе Газа
Мир

Тело похищенной боевиками ХАМАС израильтянки Шани Лук нашли в секторе Газа

2024/05/18, 17:33
В Казахстане задерживают граждан Узбекистана, нарушивших законы РФ
Мир

В Казахстане задерживают граждан Узбекистана, нарушивших законы РФ

2024/05/18, 17:21
Немцы определили кто запустил дрон с флагом РФ над Рейхстагом
Мир

Немцы определили кто запустил дрон с флагом РФ над Рейхстагом

2024/05/18, 16:53
На турецко-иранской границе перевернулся военный автомобиль
Мир

На турецко-иранской границе перевернулся военный автомобиль

2024/05/18, 16:40
Президентом Вьетнама может стать генерал армии
Мир

Президентом Вьетнама может стать генерал армии

2024/05/18, 16:38